Ivrea, nuovo bando pubblico per sostenere le attività culturali, la promozione e il turismo

L'Amministrazione comunale di Ivrea intende garantire sostegno ad attività, iniziative e progetti culturali, turistici e di promozione del territorio, promossi da soggetti nel territorio e coerenti con le linee di indirizzo dell'Ente. Per questo motivo è stato emesso un avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici dall'Assessorato alla Cultura per l’anno 2020.