Il Centro Estivo di Nichelino proseguirà anche ad agosto

Il coronavirus non ha fatto finire in soffitta la voglia di socializzare e stare insieme dei bambini di Nichelino. ll Centro Estivo, avviato nella seconda metà di giugno, ha avuto un tale riscontro positivo, che non si concluderà a fine luglio ma proseguirà anche nel mese di agosto.

Le attività si svolgeranno al Nido d’Infanzia Puccini (in via Puccini 41) per 20 bimbi dai 3 ai 5 anni. In caso di richieste superiori alla capacità ricettiva verrà redatta una lista d’attesa. Le iscrizioni vengono raccolte fino al 16 di Luglio tramite mail all’indirizzo nido.puccini@proges.it. A conferma dell’iscrizione sarà necessario firmare un contratto e pagare contestualmente la retta totale entro la data del 16 luglio 2020.

È prevista la frequenza esclusivamente a tempo pieno, ma sarà possibile l’uscita alle 13.30, senza modifica di retta (52 euro a settimana, pasto escluso). In caso di assenza non è però prevista una riduzione della retta per i giorni di mancato utilizzo del servizio.

L'attività si svolgerà solo a fronte di un minimo di 10 bambini a settimana.