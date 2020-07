La BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura investe nella tecnologia e sul territorio

La BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura investe nella tecnologia per aumentare i servizi a disposizione dei propri clienti.

È attivo da inizio luglio il nuovo Atm evoluto in via Dante che consente prelievi, versamenti e pagamenti 24 ore su 24. “Era prevista l’installazione dell’area self h24 prima del Covid, ma i lavori si sono interrotti a causa dei blocchi”, commenta Mauro Giraudi, direttore generale della banca.

L’Atm (Bancomat) evoluto permette di effettuare, in modo facile e veloce, le principali operazioni come versamenti di contanti e assegni, prelievi e pagamenti di bollettini, e avere informazioni sul proprio conto corrente.

“Questo senza perdere il contatto con le persone e con il territorio – prosegue Giraudi – Non vogliamo chiudere i nostri sportelli, ma offrire un servizio aggiuntivo che si affianca alla banca tradizionale, necessario per chi non desidera recarsi in banca durante gli orari di sportello”.