Elezioni a Moncalieri, i Verdi a fianco del sindaco Montagna

Ieri, giovedì 9 luglio, la sezione di Moncalieri di Europa Verde ha confermato l’adesione di Europa Verde alla Coalizione del Sindaco Montagna che correrà alle elezioni comunali previste a settembre. Lo annunciano i co-portavoce di Europa Verde Piemonte Alessandro Pizzi e Tiziana Mossa, insieme a Giovanni Ciavarella e Maria Alessandra Verrienti, referenti della sezione locale del Movimento.

Europa Verde ha collaborato negli scorsi mesi all’elaborazione del Programma di Coalizione che si impegnerà nei prossimi cinque anni per una Moncalieri più sostenibile, che sappia puntare sulla promozione e la tutela del territorio, sull’economia green e sull’inclusione di tutti. Nel cuore del programma c’è l’ambiente e la sostenibilità della città, ma anche l’inclusione e il benessere delle persone, i cittadini di Moncalieri.

Questi due elementi sono interdipendenti ed entrambi imprescindibili in quanto dal rispetto per l’ambiente dipendono la nostra salute e il nostro futuro. Per questo tra gli obiettivi di Europa Verde a Moncalieri ci sono temi come l’efficientamento energetico degli edifici, il miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti, il potenziamento della viabilità pubblica e “leggera”, la messa in sicurezza del territorio dai dissesti idro-geologici, il supporto all’agricoltura locale che favorisca anche l’uso di prodotti a chilometro 0, un piano per il lavoro e l’occupazione , la tutela dei diritti degli animali , l’arricchimento del patrimonio arboreo , un ruolo più attivo e partecipe dell’associazionismo soprattutto per l’inclusione dei giovani e la cura degli anziani.

Per questo sarà centrale la costituzione di un Assessorato all’Ambiente altamente competente che possa sviluppare un piano d’azione in sinergia con gli altri settori di sviluppo della Città. Questi punti e molti altri sono confluiti nel programma della Coalizione che, nell’unità delle forze che la animano, lavorerà ad una Moncalieri Futura più sostenibile e vicina ai bisogni delle persone.

Europa Verde , ha scelto di stare all'interno della Coalizione per essere il garante di tutti i temi ambientali del Programma, perchè Moncalieri ha bisogno di una reale svolta verde per il futuro dei cittadini.