Non voleva che l'ex compagna lavorasse: arrestato stalker per atti persecutori

Nei giorni scorsi una donna ha contattato la polizia vedendo il suo ex compagno aggirarsi nei pressi dell’esercizio in cui lavora, in Borgo San Paolo. Sin dall’inizio della loro relazione si era mostrato particolarmente geloso e possessivo, tanto da pretendere che lei non svolgesse alcun mestiere per limitarne i contatti e renderla dipendente economicamente. Per questo motivo, nel corso del loro rapporto, la vittima era stata costretta a lasciare diversi lavori. Anche nel corso di questa “incursione”, pensata dopo aver scoperto il nuovo posto di lavoro della donna, lo stalker ha minaccia la sua ex compagna di farle perdere anche questa occupazione.

In passato, non erano mancati anche momenti di violenza dell’uomo, quando la compagna gli aveva comunicato le intenzioni di assumere un nuovo impiego.

Per quanto raccolto dagli agenti, lo stalker, un italiano di 48 anni, è stato arrestato per atti persecutori.