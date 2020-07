Scomparsa prematuramente la moncalierese Leila Kone

È mancata improvvisamente in Costa d'Avorio a soli 21 anni Leila Kone, atleta vissuta per diverso tempo a Villanova d'Asti.

Molto conosciuta in paese, aveva deciso di trasferirsi in Costa d'Avorio per dedicarsi agli studi universitari.

Bellissima, aveva anche partecipato a Miss Costa d’Avorio 2019. Nel suo palmares anche numerosi successi sportivi.

Classe 1999, nata a Moncalieri, ma originaria della Costa d'Avorio, era fortissima nel salto in lungo. Ha vestito anche la maglia azzurra in alcune manifestazioni internazionali giovanili, tra cui gli Europei di Grosseto del 2017.