Alla Tesoriera una serata in memoria delle 35 mila vittime di Coronavirus

Un evento commemorativo in onore delle vittime di Coronavirus registrate negli ultimi mesi in Italia. Inserito nel calendario di Evergreen Fest, avrà luogo questa sera, dalle ore 21.30, presso il Parco della Tesoriera, "Trentacinquemila non è solo un numero", organizzato da Tedacà in collaborazione con il Festival Nazionale Luigi Pirandello e del ‘900, grazie al contributo di Socrem Torino.

Il pubblico potrà ascoltare le testimonianze di una persona guarita dal virus, di un medico che ha lottato contro questa malattia e di alcuni familiari che hanno perso i propri cari. Dalla scoperta della malattia, al ricovero, alla lontananza forzata, alla voglia di riabbracciare le persone amate, agli sguardi incrociati nei reparti d’emergenza, la parola diventa narrazione e memoria tangibile.

Gli interventi musicali di Didie Caria saranno il tappeto sonoro della serata, mentre gli attori Antonella Delli Gatti e Fabio Bisogni, anche cerimoniere di Socrem, daranno voce e corpo ai racconti.

“Con questa serata, vogliamo restituire, con rispetto e sobrietà, un tributo artistico alle persone che la nostra generazione non è riuscita a proteggere – spiega Simone Schinocca, direttore artistico di Tedacà –. Ci siamo ispirati a Le note del ricordo, organizzato dalla Socrem, realizzato il 1° novembre 2019 e dedicato alla commemorazione dei defunti, che abbiamo visto presso il Tempio di Torino. Siamo rimasti colpiti dalla sobrietà emozionale di quell’evento, così quando abbiamo pensato alla necessità di dedicare una serata di Evergreen Fest alle vittime del Covid-19, abbiamo chiesto la collaborazione di Socrem, perché è proprio quella la situazione che vogliamo ricreare in questa serata fondata sul desiderio di renderci tutti più consapevoli”.

Per partecipare all'evento, si consiglia la prenotazione compilando il form sul sito www.evergreenfest.it, oppure telefonando a 334.8655865 (ore 15.00-19.00) o inviando una mail a prenotazioni@evergreenfest.it.