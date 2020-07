Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, Bruno Gambarotta chiede il cambio: Franco Prono nuovo presidente

Il professor Prono partecipa alla vita dell’Ancr dagli anni Ottanta. E' stato docente di storia del cinema all’Università di Torino. E' autore di moltissimi saggi di storia del cinema, di articoli e contributi su riviste specializzate, fra cui “Il nuovo Spettatore”, la rivista dell'Ancr, e di opere divulgative e d'informazione (come l'Enciclopedia del cinema in Piemonte). Ha organizzato per l’Università manifestazioni e convegni sui più svariati aspetti del cinema italiano e internazionale e ha contribuito alla felice realizzazione di molte rassegne dell’Ancr.

Il Direttivo e tutti i soci dell’Ancr hanno accolto con grande rammarico la richiesta di Bruno Gambarotta, motivata dal perdurare di moltissimi impegni e da condizioni di salute a volte condizionanti. Vogliono esprimergli un grande, affettuoso ringraziamento per la sua guida preziosa e intelligente, per la sua presenza costante in tutti i momenti importanti della vita dell'Ancr, per la leggerezza e l’arguzia con cui ha affrontato, con un'indiscutibile personale efficacia comunicativa e relazionale, anche i momenti di difficoltà di questi anni.

Si aggiunge un vivissimo apprezzamento per la sua profonda adesione ai valori della Resistenza e alla conservazione della memoria, peraltro universalmente riconosciuta. Siamo certissimi che continuerà a dare un decisivo contributo alle iniziative che l'Ancr organizzerà.