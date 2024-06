Boom di spaccate nella notte a Borgo Filadelfia: è ancora allarme sicurezza

Colpite le farmacie di via Tunisi e via Montevideo

Non si fermano le spaccate e i furti nella zona dello stadio Filadelfia. A essere colpite questa notte sono state le farmacie di via Montevideo e di via Tunisi.

Nella prima, la farmacia Sant’Eraldo, i malviventi hanno mandato in frantumi la vetrina. E' la seconda volta, nel giro di pochi mesi, che viene presi di mira questo esercizio commerciale con il medesimo modus operandi.

Nella seconda, la Farmacia Gay, i ladri si sono introdotti sfondando la vetrina di sinistra: i titolari hanno tirato giù ora le serrande.

Sicurezza al centro tavolo Circoscrizione 8

Due episodi che riportano l’attenzione sul tema sicurezza in Borgo Filadelfia, affrontato anche dall’ultimo tavolo della Circoscrizione 8.

I precedenti

Nelle settimane e nei mesi passati, infatti, altri casi simili si sono verificati nel quartiere con spaccate che hanno coinvolto proprio le farmacie di via Montevideo e di piazza Galimberti. Ma anche altri negozi sono stati assaltati.

Il degrado nella zona si sta mostrando anche con altri episodi. Risse, come quella che si è verificata con tanto di spargimento di sangue e accoltellamenti in via Tunisi, ma pure il ritrovamento di un ordigno composto da batterie di litio che ha rischiato di esplodere in maniera molto pericolosa nella zona delle case popolari, pochi isolati prima.

Tavolo per la sicurezza

“Abbiamo fatto un tavolo per la sicurezza per garantire qualcosa in più solo qualche giorno fa - conferma il coordinatore Dario Pera -. Continueremo a insistere per chiederne di più”.