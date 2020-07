Con “Arte in vetrina” Borgo Campidoglio si mette in mostra

Borgo Campidoglio mette “in mostra” le proprie eccellenze, artistiche e artigiane, con “Arte in vetrina”: si tratta della prima iniziativa ufficiale del progetto di promozione del quartiere Fucina Campidoglio, ideato dal Museo di Arte Urbana di Torino in collaborazione con diverse botteghe del territorio.

La prima mostra si svolgerà sabato 18 luglio con una visita guidata, curata da Francesca Regano e dal presidente del Mau e direttore dell'Accademia di Belle Arti Edoardo Di Mauro (in collaborazione con Evergreen Fest e con il patrocinio della Città di Torino), per le vie del borgo e agli spazi Il Librificio, Punto G Atelier, Studio Delta Pottery, Dogana Torino, QuintaStagione, Casa d'Arte Cresciani, galleria del Mau e Falegnameria Garino; il ritrovo è fissato per le 17 davanti alla Chiesa di Sant'Alfonso in Corso Tassoni angolo Via Cibrario.

Sabato 8 agosto, sempre alle ore 17, sarà in programma una seconda mostra.

Per informazioni: https://visiteguidateatorino.com/tour-street-art/