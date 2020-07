Strade aperte a Chieri domenica prossima

Domenica 19 luglio secondo appuntamento con “STRADE APERTE A CHIERI”.

Esattamente come a giugno, anche domenica 19 luglio dalle 8 alle 20 saranno operative alcune modifiche della viabilità nelle zone del centro cittadino interessate dall’iniziativa, al fine di rendere la città fruibile da cittadini e turisti, all’insegna della mobilità sostenibile e del vivere lo spazio pubblico.

Il divieto di circolazione e accesso sarà in vigore dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e riguarderà il perimetro composto da Piazza Cavour, Via Palazzo di Città, Via delle Orfane, Via Tana, Piazza Duomo, Via De Maria, Via Vittorio Emanuele II (tratto compreso tra Via San Domenico e Vicolo Sant'Antonio), Via San Domenico, Via Avezzana, Via Marconi.

Sarà invece possibile percorrere via Principe Amedeo (ma dalla stessa non sarà possibile accedere in via Santa Clara e piazza Duomo). Tutti i dettagli su: https://www.comune.chieri.to.it/eventi/strade-aperte-190720.

“STRADE APERTE A CHIERI” è il Piano d’azione per la mobilità urbana post COVID-19 adottato dall’amministrazione comunale per ripensare la città, gli spazi e la mobilità urbana, accelerando l’adozione di forme di mobilità sostenibile, ampliando gli spazi pedonali e ciclabili, garantendo la sicurezza di chi si sposta a piedi, in bici, con e-bike, con forme di micromobilità e per le persone con disabilità.

Il Piano si articola in cinque temi: ampliamento degli spazi pedonali per garantire una maggiore sicurezza per i pedoni; istituzione di Zone 20 per garantire la convivenza tra auto, bici e pedoni; la possibilità per tutte le attività commerciali e artigianali di ampliare la propria superficie utilizzando lo spazio pubblico affinché la strada diventi un luogo di incontro; interventi nel centro storico per implementare la visibilità dei varchi di accesso alla Zona 30; creazione di nuove corsie ciclabili e bike-lane.

Domenica 19 luglio, inoltre, parte l’iniziativa “LO SCONTO È + BUONO”, pensata come un sostegno concreto da parte dell’amministrazione comunale nei confronti degli esercizi commerciali duramente provati dall’emergenza sanitaria: Buoni Sconto spendibili e utilizzabili solo in esercizi chieresi ma anche da non residenti a Chieri (e fino a domenica 26 luglio).

Per ulteriori info: https://www.comune.chieri.to.it/attivita-produttive/covid-buoni-shopping