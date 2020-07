Concessioni autostradali, Possetti: "L'azionista di maggioranza nell'azienda titolare di concessione sarà estromesso e questo è di buon auspicio"

"Abbiamo avuto notizia dagli organi di stampa dell’accordo in CDM questa notte in merito all’annosa questione della concessione autostradale ASPI. Da parte nostra l’attesa era tanta, abbiamo ben compreso, anche dalle premesse che sono emerse in questi mesi, le grandi difficoltà tecniche, economiche e politiche che hanno circondato e circondano questa questione. Al momento prendiamo atto che l’azionista di maggioranza nell’azienda titolare di concessione sarà estromesso e questo non può che essere di buon auspicio e un buon inizio".

"Attendiamo l’evoluzione, con tutta la successiva documentazione, per poter acquisire elementi determinanti sulle specificità dell’accordo economico/tecnico. Per noi saranno fondamentali e discriminati questi punti: massima penalizzazione economica agli azionisti che dovranno cedere le loro quote; massima attenzione a non far ricadere sulle spalle della collettività il ripristino della rete autostradale degradata da anni di incuria".