"Respiro", la rassegna di LaComune per l'arena estiva del Castello del Valentino

“L’aria è il nostro elemento, noi non la percepiamo eppure essa esiste e pervade le nostre vite: sentiamo il respiro, e talvolta non sempre è un bene, altre volte sentiamo il vento, ma non percepiamo che anche noi nuotiamo e galleggiano nell’aria come un pesce nell’oceano. Divinità per i Babilonesi, casa delle anime per la Grecia Antica e la filosofia, l’aria è soprattutto la ragione per cui siamo qui insieme stasera - tornare a respirare, insieme”.

A partire da queste riflessioni del filosofo Leonardo Caffo, co-curatore del public program di Triennale e parte del gruppo de LaComune è nata la rassegna ‘Respiro’ che prende il via venerdì 17 alle ore 21,30 con “Favolacce” dei fratelli d’Innocenzo, vincitori dell’Orso d’Argento a Berlino come miglior sceneggiatura e del Globo d’Oro come miglior regia.

LACOMUNE è un dispositivo, una palestra di cittadinanza attiva, un progetto pilota per un osservatorio cinematografico e assembleare permanente su base annuale. Il progetto si struttura a partire da un tema comune individuato in base alla sua rilevanza e attualità culturale, sociale e politica, alla sua portata immaginifica e all'impatto che esso esercita sulla vita delle persone. Il progetto è incentrato su un dispositivo di proiezioni introdotte da conversazioni con i rispettivi autori e/o talent civili e accompagnate da assemblee in luoghi pubblici e/o digitali, precedute da speech di approfondimento.

Il progetto nasce dalla co-progettazione del team di lavoro - a leadership diffusa - composto dalle curatrici Francesca Comisso e Luisa Perlo (a.titolo), da Irene Dionisio, regista, artista visiva, dal direttore di festival e critico cinematografico Francesco Giai Via, dall’operatrice culturale Ambra Troiano e dal filosofo e curatore della Triennale di Milano Leonardo Caffo, che con Andrea Polacchi e Luca Bosonetto del Comitato Arci Torino costituisce l’inedito gruppo con funzione maieutica che condurrà le assemblee pubbliche e/o digitali secondo regole comunitarie condivise.

Il progetto nasce in collaborazione con il Comitato Arci Torino, Ucca, a.titolo, Associazione Cinema Ambrosio e Wild Strawberries - Laboratorio per le Immagini in Movimento.

“Nella sua edizione estiva per l’arena del Cinema Ambrosio il progetto si concentrerà sul tema del Respiro, materiale e metaforico, declinato attraverso quattro pellicole capaci di evocare con potenza immaginifica l’attuale mancanza di prospettive nell’ambito delle discriminazioni di genere, razziali e sociali” racconta Ambra Troiano, coordinatrice di Cinema al Castello.

La rassegna sposerà le pellicole con la presenza di talent civili e attivisti ad introdurle e sviscerarne le tematiche, anche grazie al coinvolgimento e alla curatela di Anita Marafioti del collettivo Comunet, un’associazione mutualistica nata per costruire soluzioni collettive ai bisogni che non trovano risposta nella realtà di oggi, individualista e precaria.

Tra gli ospiti confermati l’ex modella ed accademica Benedetta Barzini, il giornalista Bruno Gambarotta, Ayoub Moussaid per Blacks Lives Matter, Maurizio Cilli per Bottom Up!, Achille Eandi per Avvocati di strada onlus, Hella Marciello per Hella Network e molti altri.

“Credo il cinema che riteniamo rilevante è quello che si interroga non soltanto su quali storie raccontate ma anche sul come farlo, seguendo percorsi profondamente personali, non riconciliati, divisivi nel loro saper superare il muro della nostra indifferenza di spettatori e “utenti” potenzialmente assuefatti a qualunque forma di narrazione. Intorno a questa idea di cinema vorremmo costruire insieme con il pubblico una modalità differente di confrontarci e incontrarci, un nuovo “gioco” con il quale provare a incardinare le emozioni e i valori delle storie nel tessuto della società” dichiara Francesco Giai Via, critico cinematografico e direttore del Festival di Annecy, Carbonia e componente de LaComune.

Programma

21,30 - Venerdí 30 Luglio 2020

Che fare quando il mondo è in fiamme?

di Roberto Minervini

21,30 - Lunedí 3 Agosto 2020

I miserabili

di Lady Ly

21,30 - Domenica 30 Agosto

La scomparsa di mia madre