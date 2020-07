Condanna in Appello per la "guerra delle discoteche", Morano si dimette dal Consiglio Comunale di Torino

Dopo la condanna di ieri della Corte d’Appello a due anni e quattro mesi, nell’ambito della vicenda nota come “guerra delle discoteche”, Alberto Morano si è dimesso dal Consiglio Comunale di Torino. Il notaio ha inviato oggi una lettera al Presidente Francesco Sicari, dove ha comunicato la sua volontà di lasciare l’incarico con effetto immediato.

Morano, nelle Comunali del 2016, era stato eletto candidato sindaco per Torino della Lega: attualmente sedeva in Sala Rossa come rappresentante di una lista civica. Al suo posto dovrebbe subentrare la prima non eletta del Carroccio, Francesca Parlacino (seconda non eletta con 704 voti), attuale collaboratrice del partito di Salvini in Regione e moglie del Presidente dell’EDISU Alessandro Sciretti.

Oltre alla pena detentiva Morano è stato condannato anche all'interdizione dai pubblici uffici per due anni.