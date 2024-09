Borgo Filadelfia paga ancora il prezzo al maltempo: crollati molti degli alberelli lungo la ciclabile [FOTO]

In via Filadelfia sono ancora evidenti gli effetti del maltempo

Vento forte, ma anche precipitazioni potenti. Pioggia, ma pure grandine. Ecco la causa che ha inflitto danni pesanti agli alberi che si trovano in Borgo Filadelfia. In particolare, gli effetti più evidenti si trovano lungo la pista ciclabile che collega via Giordano Bruno (e che arriva da piazza Carducci) a corso Galileo Ferraris, zona delle piscine.

Danni da maltempo

Da qualche mese, infatti, lungo la strada dedicata alle due ruote che occupa parte del marciapiede, erano stati messi a dimora alcuni alberi piuttosto giovani, che con la bella stagione avevano regalato anche molti fiori rosa. Ma la forza delle intemperie ha reclamato il suo conto, piuttosto salato. E molti di questi alberi non hanno resistito.



Due, addirittura, sono stati quasi abbattuti, arrivando a piegarsi fino a raggiungere quasi il contatto con il terreno. Si trovano nella parte iniziale di via Filadelfia, lungo lo stadio che ospitava il Grande Torino. Ma anche altri hanno riportato numerosi danni. Due, in particolare, si trovano all'altezza di piazza San Gabriele da Gorizia.

Convivenza difficile

In generale, tuttavia, sembra difficile la convivenza tra la ciclabile e questi alberi, visto che molti si sono estesi andando a occupare con i loro rami proprio la corsia utilizzata dai ciclisti, che per evitarli sono costretti ad abbassarsi e rallentare.