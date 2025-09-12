Matrimonio con carrozza e cavalli in corso Giulio Cesare, traffico bloccato

Matrimonio con carrozza e cavalli in corso Giulio Cesare

Un corteo religioso, probabilmente un matrimonio, con tanto di carrozza e cavalli ha bloccato nella mattina di oggi, venerdì 12 settembre, corso Giulio Cesare. Come si vede dalle immagini una vettura bianca addobbata a festa, trainata da due equini, ha sfilato per le vie di Barriera di Milano scortata da un gruppo di oltre cinquanta persone.

Bus bloccati

Una scena che non ha mancato di attirare l'attenzione dei passanti, ma ha anche creato qualche disagio. La parata ha occupato l'arteria centrale, temporaneamente bloccando il passaggio del bus 27 per Barca, così come quello delle altre linee di trasporto pubblico.

Garcea (FI): "Inaccettabile occupazione suolo pubblico senza autorizzazioni"

"Nessuno - commenta il consigliere di Forza Italia Domenico Garcea - contesta la gioia di una celebrazione, ma trasformare il suolo pubblico in uno spazio privato, senza autorizzazioni né regolamentazione, è inaccettabile".

"Preoccupa l’assenza di un presidio istituzionale: episodi simili mettono a rischio sicurezza e convivenza civile" aggiunge l'esponente azzurro, che sollecita chiarezza da parte del Comune. "Torino merita regole certe e rispetto degli spazi comuni".