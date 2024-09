Caso Boccia-Sangiuliano, a Torino il Parlamento come "Temptation Island"

Il Parlamento come " Temptation Island ". Dopo il caso di Maria Rosaria Boccia , che ha portato alle dimissioni dell'ex ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano , Montecitorio diventa una villa in stile Beverly Hills nell'ultimo lavoro di Andrea Villa .

"Notizie nazionali come scandali rotocalco"

Nei manifesti del Banksy di Torino si vede la sede della Camera dei Deputati collocata su una spiaggia con il mare davanti, le palme e una donna in bikini e cappello che cammina verso gli altri bagnanti. "In 'Temptation Parliament' - spiega l'artista - il Parlamento diventa un nuovo contenitore che esula dal suo mero luogo amministrativo: gravi diffusioni non autorizzate di segreti nazionali vengono ridotte a macchiette erotiche, scandali da rotocalco".