Beinasco, accordo tra Comune e Polizia Locale: aumenta il presidio di sicurezza sul territorio

Trovato un accordo tra l’Amministrazione comunale e i sindacati della Polizia Locale per la riorganizzazione dei turni e dell’attività sul territorio.

L’obiettivo è il rafforzamento del presidio di sicurezza a Beinasco durante tutto l’arco della giornata e della settimana.

Controlli serali fino alle 24, estensione degli orari notturni in caso di manifestazioni ed eventi, posti di blocco con etilometro, potenziamento nell’orario di uscita delle scuole e nei mercati: sono alcune delle novità che la delegazione trattante del Comune di Beinasco e i sindacati della Polizia Locale hanno condiviso e sottoscritto.

“C’è stata piena condivisione e collaborazione con i sindacati di Polizia Locale per raggiungere l’obiettivo di garantire un presidio e maggiore sicurezza sul territorio - spiega il Sindaco di Beinasco, Antonella Gualchi - I nostri agenti svolgono un ruolo fondamentale per la prevenzione e il controllo della nostra città. Un ruolo riconosciuto dai cittadini, che riconoscono nella presenza degli agenti un riferimento per la sicurezza. Ringrazio i sindacati per il confronto e la collaborazione per raggiungere questo obiettivo comune”.

“Gli agenti di Polizia Locale hanno condiviso fin da subito la necessità espressa dall’Amministrazione comunale di rafforzare i presidi di sicurezza sul territorio - affermano i delegati del sindacato della Polizia Locale - Ci siamo confrontati sulla riorganizzazione per trovare un buon accordo per garantire le esigenze dei cittadini, mettere gli agenti nelle migliori condizioni per svolgere le attività e raggiungere l’obiettivo condiviso con l’Amministrazione”.