Non si può non avere un sito web nel 2020

Google, Facebook, Wikipedia, Youtube, Amazon. Li conoscete tutti, vero? Non vi stupirà scoprire che, secondo un’indagine condotta da SEMrush, sono questi i primi cinque siti per visite in Italia nella prima metà del 2020.

Pensate che Google (nella sua doppia versione .it e .com) conta oltre due miliardi 600 milioni di accessi, in soli sei mesi! Di queste visite, quasi tre quarti (il 74%) arrivano da un dispositivo mobile, mentre “solo” un utente su quattro ha svolto le sue ricerche da un pc, desktop o portatile (elaborazione dati: Web in fermento).

La mole di numeri è notevole, e ci serve a percepire l’importanza fondamentale che la presenza sul web riveste ancora oggi, in un’epoca in cui i social media pare stiano prendendo il sopravvento. Sembra, appunto, perché in realtà i siti continuano ad essere molto visitati, e i social non sono altro che il “biglietto da visita” per aziende e professionisti che poi illustrano nei dettagli la propria identità sul sito. Avere dei canali social che non riportano a un sito, quindi, è sconsigliato perché si darebbero informazioni incomplete ai potenziali clienti.

In Italia i domini attivi sono poco più di 3 milioni, ma se si considera che le Partita IVA attive sono pressoché il doppio (circa 6 milioni) possiamo capire immediatamente come tanti professionisti e attività non siano ancora presenti in rete. E questo è uno svantaggio notevole per gli “assenti”: se la presenza sui social è importante, avere almeno un buon sito web che racconti la propria attività è fondamentale. Per un buon sito sono necessarie competenze e tempo, e spesso i professionisti e le imprese rinunciano al proprio sito, senza rendersi conto che rinunciano a tanti potenziali clienti.

Per la realizzazione di un sito web veloce e responsive (siti ben visualizzati anche sugli smartphone, ndr) a Torino c’è Madness Experience, una agenzia di comunicazione e grafica che può contare su un team competente anche per quanto riguarda la realizzazione di siti web completi, performanti e graficamente accattivanti. Il team di Madness Experience dà ai propri clienti anche la possibilità di sviluppare un e-commerce. Inoltre, offre la possibilità di migliorare l’indicizzazione del proprio sito, tramite un’analisi e un’ottimizzazione in ottica SEO (Search Engine Optimization), grazie a una strategia per individuare le parole-chiave che meglio descrivono le attività dei propri clienti.

La realizzazione di un sito è un processo che deve seguire un processo ben definito e strutturato: niente va lasciato al caso, per evitare di ritrovarsi con un sito lento, male indicizzato o, peggio ancora, non visualizzabile tramite smartphone.

Se non hai ancora un sito o se vuoi migliorare il tuo sito già esistente, quindi, rivolgiti ai professionisti di Madness Experience. Puoi scrivere loro a info@madnessexperience.it o chiamarli al 3805959473.