Villa della Regina finisce su Forbes

All'interno della sezione Lifestyle, Forbes presenta la Vigna della Regina, e l'adiacente ViIla della Regina, come un gioiello italiano sorprendente e tutto da scoprire. Ne racconta la storia lunga 400 anni, con una particolare attenzione al grande lavoro effettuato dall'azienda vitivinicola Balbiano per ridarle nuova vita e riportarla all'antico splendore, e ne descrive la bellezza, consigliandola come meta turistica da non perdere durante un viaggio in Italia.

L'articolo si conclude raccontando la neonata Urban Vineyards Association, Rete delle vigne urbane istituita nel 2019 proprio a Torino grazie a un'idea di Luca Balbiano e che oggi coinvolge, oltre Vigna della Regina, anche Clos Montmartre di Parigi, la Republique des Canuts di Lione, la Vigna di Leonardo di Milano, i Vigneti della Laguna di Venezia, San Francesco della Vigna di Venezia, i Vigneti Senarum Vinae di Siena, la Vigna del Gallo di Palermo, e che presto ne accoglierà altre.