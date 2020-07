DentalPro: prevenzione e cura delle carie nei denti da latte

I denti da latte, chiamati anche primari, decidui o temporanei, sono i primi 20 denti che spuntano nella bocca dei bambini. Questi sono quei denti che dopo qualche tempo cadono lasciando posto ai denti permanenti. Essi non aiutano i bimbi solo a mangiare e a parlare, ma permettono anche di preparare lo spazio per ospitare i denti successivi.

I denti da latte spuntano a partire dai quattro ai sei mesi, manifestandosi con sintomi come sensibilità, ipersalivazione, tosse, irritabilità e dolore. I denti da latte sono più delicati dei normali denti permanenti: la polpa interna è più sviluppata rispetto alla parte dura esterna invece che è più sottile. Ecco perché oltre a non essere cosa rara che possano cariarsi, va considerato che la carie qui è molto più rapida nel degenerare e fa anche più male. In più elevato è il rischio che si creino ascessi e fistole.

A differenza di quanto qualcuno potrebbe pensare, anche se sono destinati a cadere, essi però vanno curati. Innanzitutto perché i denti cariati fanno male e nessuno desidera che i piccoli soffrano di mal di denti. In secondo luogo perché essi hanno un compito ben preciso in bocca e non dovrebbero cadere prima del necessario perché ne va del corretto posizionamento di quelli definitivi.

Prevenire le carie dei denti da latte

Dal momento che i denti da latte sono più delicati è necessario prendersene cura sin da quanto spuntano, così da rimuovere al meglio i batteri che si sono accumulati dopo i pasti. In realtà anche prima che essi sbuchino dalle gengive si consiglia di pulire queste con apposite salviette per limitare in tutti i casi un accumulo di batteri in bocca.

Anche se sono pochi denti, poi, è necessario spazzolarli con uno spazzolino apposito. Questo strumento per i bimbi piccoli ha setole molto morbide. Lo si può utilizzare così semplicemente bagnato o anche aggiungendo una piccolissima quantità di dentifricio per neonati, al fluoro magari. Biberon e cose sporche di cibo vanno tenute lontane dai bambini una volta utilizzate e vanno lavate bene. Ai 3 anni di età, è opportuno portare il piccolo per la prima volta dal dentista, così da fare un controllo sulla situazione e sullo sviluppo.

Alla luce di quanto detto appare chiaro quanto sia importante, in caso di carie ai denti da latte, sottoporre il piccolo alle necessarie cure dentali quanto prima. Anche per i piccoli il procedimento di cura è il medesimo che si usa per gli adulti. Si fa un’anestesia e si rimuove la polpa del dente cariata, procedendo con un’otturazione.

Lì dove non è sufficiente agire in questo modo si dovrà altresì procedere con l’estrazione. Anche se si cerca sempre di eliminarla per via dei motivi suddetti, è l’unica soluzione se la carie non è più superficiale. Questo accade spesso, non solo perché il processo cariogeno nei denti da latte è più rapido, ma anche perché non assume colorazione nera come nei grandi, ma solo un alone opaco o appena appena ombreggiato.