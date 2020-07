Leonardo a Caselle, la Fiom è il primo sindacato con il 38,4% delle preferenze e 13 rsu

Si sono concluse ieri sera le elezioni per il rinnovo dei 33 RSU della Divisione Velivoli Caselle e Torino e della Divisione Elettronica Caselle di Leonardo (erano 36 Rsu nelle ultime elezioni). Hanno partecipato al voto – in modalità telematica - complessivamente 1.846 lavoratrici e lavoratori rispetto ai 2.151 che votarono nelle precedenti elezioni.



"Arriviamo da anni di grandi trasformazioni dell’azienda e del settore in cui i nostri Rsu hanno lavorato con impegno e coerenza - commentano Edi Lazzi, segretario provinciale Fiom Cgil Torino e Valter Vergnano responsabile Leonardo per la Fiom Cgil di Torino -. Il risultato elettorale conferma il diffuso apprezzamento delle lavoratrici e dei lavoratori per questo impegno e a loro, oltre che ai nostri delegati, va il ringraziamento della Fiom Cgil. I lavoratori sanno che la Fiom, le sue delegate e i suoi delegati ci saranno come ci siamo sempre stati".