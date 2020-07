Mai più problemi di spazio con il tavolo consolle LG Lesmo, su lg-lesmo.it preventivi gratuiti e contatti

Stile e personalizzazione sono assicurati con i tavoli consolle allungabili LG Lesmo

Un elemento d’arredo compatto e dinamico che s’adatta alle esigenze quotidiane, il tavolo consolle estendibile di LG Lesmo, azienda attiva da oltre 30 anni nella produzione di arredi trasformabili, riesce a fare di più. È la soluzione per ottimizzare gli spazi, anche i più contenuti, e vivere in totale relax il piacere di una cena tra amici. Perché?

Da chiuso ha una profondità di 35 o 51 cm, mentre una volta aperto arriva fino a 4,76 metri, per ospitare fino a 20 persone. Le possibilità di personalizzazione sono tantissime: il tavolo consolle, come del resto tutti gli altri prodotti firmati LG Lesmo (www.lg-lesmo.it), è disponibile in moltissime varianti di colori e finiture, Oltre 500 combinazioni declinate in 15 misure. E per chi ha esigenze particolari, ci sono i prodotti su misura.

Disponibili in 6 varianti (tra cui una versione da esterno), i tavoli consolle possono essere in stile classico o moderno, con piano in legno o in cristallo. La gamma di colorazioni è concepita per integrare il mobile in qualunque contesto con coerenza.

Non solo tavolo a consolle, da LG Lesmo anche tavoli allungabili, sedie e arredi salvaspazio

Le ragioni per scegliere un tavolo consolle firmato LG Lesmo vanno oltre estetica e funzionalità. Questi prodotti si contraddistinguono anche per l’estrema resistenza: sopportano circa 120 kg per metro quadrato. Merito della qualità dei materiali, a partire dal legno massello di faggio assemblato con tenoni in legno (invece di viti o bulloni), fino ai profilati di alluminio anodizzato e ai cuscinetti a sfera rivestiti in teflon.

Si tratta di articoli studiati per un utilizzo quotidiano e per accompagnare il cliente negli anni. Caratteristica, in realtà, associata a ogni prodotto dell’offerta e che costituisce uno dei principi alla base della produzione LG Lesmo.

La proposta, che annovera tavoli allungabili, arredi trasformabili e sedie salvaspazio, è integralmente Made in Italy e personalizzabile. I materiali sono selezionati, viene usato solo vero legno e impiegate le migliori tecniche di lavorazione.

Un impegno sempre orientato alla soddisfazione del cliente, che oggi può acquistare gli arredi salvaspazio LG Lesmo a un prezzo scontato. La Promozione Estate 2020 prevede, fino al 31 agosto, sconti dal 10 al 15% sui prodotti e del 50% sul costo del trasporto.

Tutti i dettagli dell’offerta sono su www.lg-lesmo.it. Piattaforma digitale preziosa per la richiesta di assistenza e preventivi gratuiti, nonché per la prenotazione di un appuntamento presso lo show-room di Lesmo (MB).