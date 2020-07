Domani a Torino l'iniziativa "Paolo Vive", per ricordare il giudice Borsellino

Domani, sabato 18 luglio, alle ore 18, in via Paolo Borsellino 42 a Torino, di fronte alla residenza universitaria, avrà luogo l’iniziativa “Paolo Vive”, fiaccolata in ricordo del giudice Paolo Borsellino nella ricorrenza della strage di Via d’Amelio del 19 luglio 1992, in cui perse la vita a Palermo per mano della mafia, il giudice insieme ai cinque agenti della sua scorta.

Saranno presenti la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, l’assessore Regionale Maurizio Marrone, il coordinatore Provinciale Fabrizio Bertot ed il presidente del Fuan Azione Universitaria Andrea Montalbano.