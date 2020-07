Inaugurata Rivoli Beach, per portare la spiaggia e il sapore di mare in città

Il Sindaco Andrea Tragaioli, il Vice Sindaco con delega al Turismo Laura Adduce, la Presidente della Proloco di Rivoli Rosa Donvito, insieme ad alcuni rappresentanti della Giunta e del Consiglio Comunale hanno inaugurato i Bagni Eugenio e la Lounge Bollani a Rivoli.

Le spiagge sono state subito prese d’assalto dalle famiglie con i bambini entusiasti di giocare con la sabbia nella propria città. I visitatori delle due spiagge hanno rigorosamente rispettato i controlli previsti dalle normative anti-Covid sottoponendosi alla misurazione della febbre e igienizzandosi le mani.

Ai bagni Eugenio, i bambini si sono sfogati con i vari giochi da spiaggia nell’area attrezzata, mentre i genitori hanno potuto ammirare le evoluzioni dei campioni nazionali di beach tennis sul campo che ospiterà anche partite di beach volley. Queste due aree divertimento dei Bagni Eugenio sono gestite da Tennis School San Damiano di Rivoli.

Nel tardo pomeriggio gli amanti dell’aperitivo si sono trasferiti in piazza Bollani nel suggestivo anfiteatro sotto il Castello di Rivoli in un’area relax ai piedi di una storica scalinata messa a nuovo per l’evento. Rivoli Beach nato da un’idea della società di eventi So Simple, è organizzato dalla Proloco di Rivoli in collaborazione con l’Assessorato al Turismo della città e beneficia di un’importante contributo economico dei partner dell’evento: Natura Urbana Green Tower, Gaudenti, O’neill, Kinderdental, Gimax, Assiexpert, Cultraro, Vema Immobiliare, Molecola, Sammontana, Decathlon, Tomato Pizza, Edil Service Rosta, Telecontrol, Ideazione, Maschio Latino. Vivai Ducco.

I bagni Eugenio saranno aperti tutti i giorni dalle 14.30 alle 23.00 mentre la Lounge Bollani sarà a disposizione per aperitivi e dopo cena dalle 17.30 alle 24.

Ultimo appuntamento per Rivoli Fitness, mercoledì 22 luglio al Castello di Rivoli. Si tratta di una novità per la città, allenamenti su base CrossFit adattati all’ambiente esterno. L’obiettivo di Stefano Crosso, owner and head coach di CrossFit Sabaudia, è quello di sensibilizzare le persone alla pulizia dell’ambiente durante lo svolgimento di attività fisica all’aria aperta.

Da mercoledì 8 luglio e fino a sabato 15 agosto 2020, il Parco G. Salvemini di Rivoli ospita spettacoli, cinema e concerti, offrendo un programma variegato al pubblico di tutte le età, che potrà così trascorrere serate in compagnia e in totale sicurezza.

Dall’8 luglio e fino a martedì 21 luglio 2020 è ripartito “Scene” con appuntamenti. Il 23 luglio prima proiezione della rassegna “Rivoli Cinema sotto le stelle” al parco Salvemini che durerà fino a ferragosto.

La Città di Rivoli ha inoltre organizzato in collaborazione con TurismOvest delle visite guidate; un’opportunità per conoscere al meglio il territorio rivolese, trascorrendo del tempo a contatto con la natura, stimolando i cittadini a vivere la città.

Ampio spazio verrà dato anche all’ambito artistico: da sabato 18 luglio e fino a domenica 30 agosto, il Museo “Casa del Conte Verde” diventerà la sede della mostra collettiva di pittura e incisione a cura di Angela Calderan “L’immaginario nell’arte fra astrazione e figurazione”.