Paura poco dopo la mezzanotte a Collegno, in piazza Che Guevara, per la rissa scoppiata tra gruppi di giovani di età compresa tra i 18 e i 20 anni.

Le conseguenze potevano essere ben peggiori, anche se due ragazzi sono rimasti feriti, in maniera non grave: sono stati successivamente portati al pronto soccorso di Rivoli in codice verde.