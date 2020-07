I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 18 luglio, in via Martiniana per l'incendio di alcuni balconi.

Le fiamme si erano sviluppate tra le tende del 4° e 5° piano di un condominio: due squadre dei pompieri hanno evacuato alcuni abitanti degli alloggi e spento il rogo anche con l'utilizzo dell'autoscala.