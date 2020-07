Bardonecchia ospiterà lo Juventus Summer Camp 2020

Bardonecchia ospita da lunedì 27 a venerdì 31 luglio, lo Juventus Summer Camp 2020, con sede degli allenamenti il campo in erba naturale del Centro Sportivo di via Cerea 1, gestito dall’ASD Polisportiva Bardonecchia, fiduciaria dell’Amministrazione Comunale per la promozione delle attività sportive sul territorio.

I corsi settimanali, organizzati in venti diverse località italiane, sono aperti a tutti, ragazzi e ragazze, tra i 7 e i 16 anni senza alcuna distinzione tra principianti ed agonisti, offrono la possibilità di scegliere turno di allenamenti mattutino o pomeridiano, oppure il doppio turno, l’opportunità unica di indossare la maglia ufficiale della prima squadra e di allenarsi seguiti da tecnici della Juventus, e tantissimo divertimento con giochi, competizioni e sfide.

Nell’edizione 2020, come segno di gratitudine per il lavoro svolto durante l’emergenza Covid-19, cinquanta posti verranno riservati ai figli degli operatori sanitari (medici, infermieri e operatori socio-sanitari) direttamente coinvolti a livello professionale nella rete di gestione dell’emergenza nazionale dei mesi scorsi, perché mai come adesso il calcio e lo sport possono riportare sul campo divertimento, passione e spirito di squadra.