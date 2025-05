Effetto Buffon al Salone del Libro: folla in delirio per l’ex numero 1 di Juve e nazionale

Effetto Buffon al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove centinaia di persone, in coda già dal primo pomeriggio, hanno partecipato con entusiasmo alla presentazione del libro dell'ex portiere bianconero " Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi" .

Una carriera da record, una vita ad alta intensità

Nel corso della sua lunghissima carriera, Gigi Buffon ha superato ogni primato: dall’esordio in Serie A con il Parma nel 1995, al debutto in Nazionale, fino alla Juventus, dove ha raggiunto la consacrazione definitiva come leggenda dello sport. Ma dietro la determinazione e i successi si nascondono anche le fragilità, i timori e le sofferenze di un’esistenza vissuta sempre al massimo, dentro e fuori dal rettangolo di gioco.