Torino presenta i progetti vincitori del secondo bando "Youth Climate Action Fund"

Sono stati presentati questo pomeriggio al Museo A come Ambiente, alla presenza del sindaco Stefano Lo Russo e dell'assessora Chiara Foglietta, i 18 progetti destinatari dei finanziamenti del secondo bando Youth Climate Action Fund – Fondo per l’Azione per il Clima dei Giovani – della fondazione filantropica Bloomberg, che ha tra i beneficiari la Città di Torino.

"Siamo davvero contenti - ha dichiarato il sindaco - che la fondazione Bloomberg abbia deciso di selezionare Torino per questo programma per il secondo anno consecutivo e la ricchezza delle proposte presentate oggi dimostra la risposta partecipata ed entusiasta ricevuta da parte di tanti ragazze e ragazzi torinesi. Questi progetti evidenziano quanto sia forte tra le nuove generazioni la consapevolezza sui temi ambientali e il desiderio di contribuire concretamente alla strada verso la transizione ecologica intrapresa dalla nostra città. Ascoltare e sostenere le idee dei giovani è il modo migliore per costruire una città più sostenibile e giusta".

L’intervento è finanziato nell’ambito del programma Youth Climate Action Fund istituito dalla Bloomberg Philanthropies in collaborazione con United Cities and Local Governments (UCLG) e il Bloomberg Center for Public Innovation (BCPI) della Johns Hopkins University, finanziariamente sponsorizzato da Rockefeller Philanthropy Advisors (RPA), che ha scelto Torino, insieme ad altre città di tutto il mondo, per fornire assistenza tecnica e finanziamenti a giovani cittadini che abbiamo a cuore le tematiche ambientali.

In questa seconda fase, il programma ha messo a disposizione di più di 90 città in 5 continenti 100mila dollari per finanziare iniziative sul contrasto al cambiamento climatico guidate da giovani. Nella prima fase del programma, la Città di Torino ha già finanziato 11 progetti proposti e realizzati da studenti e studentesse degli istituti superiori dell’area metropolitana.

Sono numerosi i ragazzi e le ragazze che hanno raccolto nuovamente la sfida lanciata dalla Città di Torino, per cui sono state presentate in tutto 33 candidature. I 18 progetti selezionati, proposti da 151 giovani tra i 18 e i 25 anni e sostenuti da 18 enti tra associazioni, ETS e incubatori, riceveranno in totale 81.600 euro e avranno tempo fino al mese di ottobre per essere realizzati.

I progetti selezionati affrontano diverse tematiche in linea con le priorità del Climate City Contract della Città di Torino: mobilità e trasporti, gestione dei rifiuti ed economia circolare, sistemi energetici, infrastrutture verdi e soluzioni basate sulla natura. Particolare attenzione è stata data anche all’inclusione sociale e al contrasto al cambiamento climatico. I progetti toccano diversi quartieri di Torino come Vallette, Barriera di Milano, Aurora, Mirafiori, San Donato, San Salvario e Borgo Vittoria e prevedono attività anche all’interno di scuole, cortili, ospedali.

Il bando è stato promosso su tutto il territorio cittadino, grazie a incontri di presentazione in collaborazione con la Rete delle Case del Quartiere, che ha svolto attività di animazione e accompagnamento alle candidature, a sinergie attivate con il mondo accademico torinese e con l’hackathon realizzato da Sprintaly Lab APS nell’ambito del progetto europeo SEFIT.

I 18 progetti ammessi al finanziamento:

AROMATICAMENTE: Piantala e Pedala!

Cooperativa Sociale L’Arcobaleno

Mira a rendere lo spazio di via Gonin 39/C accessibile alla comunità, creando un giardino di erbe aromatiche nel cortile. I visitatori potranno utilizzare le erbe e, inoltre, essere sensibilizzati sull’uso dei trasporti alternativi, in particolare la bicicletta. Sarà allestito un pit-stop per chi arriva in bici e necessita di piccole riparazioni, e verrà promossa la separazione dei rifiuti con appositi contenitori per il riciclo.

CicloTo

Associazione il Campanile ETS

Promuove la mobilità sostenibile nel quartiere Aurora di Torino, coinvolgendo la comunità nella raccolta di dati su percorsi ciclabili e pedonali. Attraverso una piattaforma digitale e la citizen science, il progetto punta a mappare le infrastrutture, migliorare sicurezza e accessibilità, e sviluppare una web app interattiva. L’obiettivo è attivare una rete locale per monitorare il territorio e favorire la transizione ecologica.

Echos of Change

O-GEN Associazione

Coinvolge i giovani con la musica per sensibilizzare sul cambiamento climatico. Prevede una conferenza scientifica, laboratori di scrittura, la creazione di una canzone e un videoclip. Include eventi, collaborazioni con scuole e campagne social. L’obiettivo è stimolare creatività e consapevolezza ambientale, con raccolta finale di feedback.

ECO BASKET – Il Cestino Intelligente

2i3T Incubatore dell’Università degli Studi di Torino

Affronta la sfida della gestione intelligente dei rifiuti a Torino, migliorando la raccolta con cassonetti smart che separano automaticamente plastica, carta e vetro. Il progetto prevede lo sviluppo di un prototipo pilota, con test in collaborazione con il Comune di Torino e le scuole locali, e il supporto di CTE Next e Torino City Lab. Le attività includono test urbani, campagne promozionali e la raccolta di feedback, culminando con la presentazione dei risultati.

ECORUN

YEPP Italia

A partire da un’analisi dei bisogni degli abitanti di Mirafiori Sud, l’iniziativa propone un evento di plogging: una camminata di 5 km per pulire le aree verdi del quartiere. Durante l’evento saranno allestiti due punti tematici su energie alternative e raccolta differenziata, con un ristoro a km0 e una performance live di un noto artista torinese per rafforzare il messaggio di sostenibilità. L’evento sarà plastic-free e basato sui principi di circolarità.

EcoVoices

Associazione Dear Onlus

Progetto nato nel reparto di neuropsichiatria infantile che affronta i temi ambientali con podcast e attività di sensibilizzazione e che include anche swap party contro lo spreco, coinvolgendo famiglie e personale. L’obiettivo è migliorare la gestione dei rifiuti e ispirare azioni ecologiche dentro e fuori l’ospedale.

GIOVANI CORRENTI

QuFooma

Valorizzazione delle infrastrutture verdi di Torino, con un focus sui fiumi Dora e Po. Attraverso arte, formazione e partecipazione civica, il progetto promuove consapevolezza ecologica in tre fasi: “Form to Transform”, passeggiate tematiche con arte, poesia e media sul cambiamento climatico; “Create to Inspire” realizzazione di un murale, una raccolta di poesie e un docufilm; “Spread to Raise Awareness”, eventi pubblici e incontri educativi per coinvolgere la comunità.

Giovani Energie in Rete

Fondazione di Comunità Porta Palazzo ente filantropico ETS

Coinvolge giovani del quartiere Aurora per promuovere l’attivismo giovanile nell’ambito dell’iniziativa CERS Energie di Quartiere. Attraverso formazione, incontri con progetti innovativi locali (come SEFIT) e la creazione di strumenti digitali, i partecipanti svilupperanno competenze per comunicare e sensibilizzare sul tema dell’energia sostenibile.

Il Clima Cambia, e tu?

ACLI Città Metropolitana di Torino APS

Mira a formare giovani come agenti di cambiamento e a costruire comunità resilienti. Le principali attività includono: Laboratori per il Manuale di sopravvivenza 2050, EcoGioco, un’esperienza ludica di apprendimento, presentazione pubblica durante il festival UTOPICA 2025.

L’obiettivo è sensibilizzare, coinvolgere giovani leader e sviluppare pratiche sostenibili replicabili, influenzando le politiche locali per un futuro urbano sostenibile.

Marmellate Sostenibili

VIAVAI APS ETS

Affronta lo spreco alimentare utilizzando frutta non raccolta, come prugne, mele e pesche, per produrre marmellate. Durante l’estate, i giovani saranno formati nella raccolta della frutta e nella produzione di marmellate con il supporto di un cuoco esperto. Le marmellate saranno distribuite in 11 scuole superiori, a Cascina Fossata e durante eventi locali, con cartellonistica che spiega l’iniziativa.

Progettazione Circolare

Collettivo Alan Turing APS

All’interno dello Student Sustainability Hub del Politecnico di Torino, parte del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025. Mira a promuovere il design circolare, con focus sul settore tessile e l’impatto della fast fashion. Prevede workshop, scambio di abiti, la proiezione del film “Stracci” e un aperitivo plastic-free.

Progetto G.R.I.S. (Guida, Ripara, Informa, Scopri!)

A.S.D. Progetto Sport di Borgata

Prevede una stazione bici al Centro Sportivo Massari. La stazione sarà dotata di totem solari con ricarica per dispositivi, mentre attività educative, corsi di manutenzione e eventi nei parchi per sensibilizzare i cittadini sull’uso della bici come alternativa all’auto. Si chiuderà con un evento pubblico e raccolta di feedback.

RiGenerAzione

Stalker Teatro SCIS

Promuove una Torino più vivibile incentivando la mobilità pedonale e ciclabile nelle Vallette. Prevede una mappa interattiva e segnaletica creativa co-progettata con i residenti, per valorizzare percorsi e luoghi del quartiere. Mira a rafforzare il dialogo con le istituzioni e offrire un modello replicabile.

RiGenerAzioni

Donne Africa Subsahariana e II Generazione

Promuove la sostenibilità e la rigenerazione urbana attraverso laboratori pratici e attività collettive. Valorizza l’economia circolare, il riuso, la biodiversità e l’inclusione sociale. Dopo una fase di preparazione, verranno attivati laboratori su abiti rigenerati, cosmetici naturali e micro-foreste urbane, culminando in un mercato di scambio e una riflessione condivisa sul percorso.

Ripensa.To – ritratti del cambiamento

PoliENERGY

Prevede una mostra itinerante ospitata nelle Case del Quartiere, con interviste dal vivo a cittadini, istituzioni e attori locali. Utilizzando materiali multimediali accessibili, si trattano temi come resilienza urbana, inclusione sociale, mobilità sostenibile, energia condivisa e coesione sociale.

Strade Future

Fridays For Future / Giustizia Climatica Ora!

Promuove la mobilità sostenibile e la consapevolezza ambientale a Torino attraverso laboratori scolastici, pedalate, flash mob ed eventi pubblici, incentivando il passaggio da abitudini auto-centrate a trasporti più sicuri e green. Tutte le attività culminano in una grande marcia per il clima, che unisce scuole e cittadini per chiedere un cambiamento concreto.

Tutto Sando Green

Valpiana società cooperativa sociale

Promuove la consapevolezza ambientale attraverso sport e comunicazione, in collaborazione con il centro “La Cartiera”. Prevede giochi estivi, attività sul riciclo e un podcast su storie locali e sostenibilità. Include laboratori, eventi nei parchi e un evento finale di condivisione dei risultati.

Via Bidone strada scolastica

LAQUP APS

Affronta i problemi legati al traffico e alla qualità dell’aria in via Bidone, una strada molto trafficata. Le azioni includono sessioni di sensibilizzazione sulla mobilità e la sicurezza urbana, campagne studentesche, cartellonistica in materiali riciclati e eventi comunitari come giochi di strada, mercati ed esposizioni fotografiche. Verranno creati piccoli spazi pedonali tramite urbanismo tattico, con colori, panchine e piante.