Inalpi: non c’è due senza tre

Non c’è due senza tre è un proverbio popolare che indica la probabilità che un evento accaduto per due volte, possa ripetersi una terza.

Un’espressione che per Inalpi è diventata realtà nella settimana appena conclusa durante la quale l’organizzazione di Moretta è stata insignita di tre diversi riconoscimenti in ambiti diversi. Una sequenza di premi che mettono anche in rilievo la trasversalità e la completezza del lavoro fatto e del percorso che Inalpi sta portando avanti con occhio attento all’innovazione, con nuove proposte per referenze che rappresentano un piccolo ma fondamentale passo in questa direzione, alla sostenibilità attraverso l’attuazione di progetti che spesso risultano pionieristici per intraprendenza e novità di intenti, allo sviluppo di un modello imprenditoriale volto alla costruzione di un percorso che guarda al futuro dell’azienda e del territorio.

La settimana è iniziata con l’apertura delle porte di TuttoFood, il principale evento fieristico B2B del comparto agroalimentare, svoltosi presso la Fiera di Milano, ed è stato in occasione di questo importante momento che lunedì 5 maggio lo Yogurt Avvolgente Senza Lattosio Latterie Inalpi si è classificato tra i primi tre prodotti nella categoria “INNOVAZIONE DI PRODOTTO” del Better Future Award, il riconoscimento promosso dalle testate Gdoweek e Mark Up. Confermando quindi il riconoscimento al percorso di innovazione che l’azienda porta avanti con una sempre crescente volontà di consegnare ulteriore valore a una materia prima unica come il latte.

Martedì 6 maggio, sempre presso gli spazi della Fiera, si è invece svolta la cerimonia di premiazione degli Awards by Tespi Mediagroup 2025, durante la quale, nella categoria Formaggi&Consumi, è stato consegnato ad Inalpi il premio per la Miglior iniziativa sostenibile in ambito produttivo: “Agire in allevamento per un futuro sostenibile”, il progetto nato nel 2023 dal centro R&D InLab Solutions e che coinvolge un campione dei conferitori della filiera, vedrà la sua conclusione in questo 2025 e ha come obiettivo l’identificazione di nuovi percorsi per la riduzione delle emissioni prodotte da stalla.

Giovedì 8 maggio, in un contesto diverso, si è svolta presso l’Auditorium Santa Margherita – E. Severino di Venezia, la cerimonia conclusiva della V edizione del Premio Mario Unnia – Talento & Impresa, promosso dalla Fondazione Università Ca’ Foscari con il supporto di Ca' Foscari Alumni, il patrocinio di Confindustria Veneto Est, del Comune di Venezia, e il sostegno di Bering Consulting Group e Atradius. Durante l’evento Inalpi ha ricevuto il premio di Vincitore Assoluto con la seguente motivazione: “Inalpi, importante Gruppo caseario cuneese, si è aggiudicata il premio assoluto per aver saputo coniugare radicamento territoriale e visione industriale, costruendo una filiera trasparente e collaborativa. L’alleanza con Ferrero ha generato innovazione aperta e sinergie di lungo periodo. L’azienda si distingue per dinamismo, sostenibilità concreta e valorizzazione del capitale umano. Cresce senza rinunciare al modello familiare, mirando a mercati globali con coerenza e ambizione”.

Una settimana ricca di momenti emozionanti e importanti, certamente per la rilevanza dei riconoscimenti ricevuti, ma anche perché essere il destinatario di un premio rappresenta un segnale di valore che giunge dall’esterno, una testimonianza di apprezzamento per il lavoro svolto, un riconoscimento che consolida quanto si sceglierà di costruire il domani, sapendo quanto si è fatto fino ad oggi.