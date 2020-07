È già tempo di pensare alla scuola: da Mega 1941 a Torino puoi trovare tutto quello che serve per iniziare l’anno scolastico alla grande

Mancano ancora due mesi scarsi alla riapertura delle scuole, non fatevi trovare impreparati. Non aspettate l'ultimo giorno per andare alla ricerca di ciò che vi serve per iniziare l'anno scolastico. Il consiglio è quello di preparare con anticipo il materiale scolastico, che servirà durante l’anno.

Da Mega1941 a Torino potrete trovare zaini, astucci, diari, quaderni, raccoglitori, articoli per il disegno, cartoleria e molto altro ancora... Ma non è tutto! Memorie USB, cartucce per stampanti, accessori per il vostro smartphone, power bank, cuffie e altri accessori high tech. Mega dal 1941 seleziona la migliore produzione internazionale di articoli per l'ufficio e da regalo. Nata come ingrosso di cancelleria per i maggiori negozi di Torino, oggi offre al pubblico un assortimento unico per prestigio e convenienza, in due punti vendita in posizione strategica nel centro storico del capoluogo subalpino. Il reparto riservato alla scuola è completo e soddisfa le esigenze di ogni studente.

Nei suoi 2000 metri quadrati di area espositiva, Mega presenta al pubblico una delle più vaste rassegne di creatività, eleganza e praticità. Nel comfort di questi spazi, è possibile servirsi da soli o ricevere assistenza personalizzata, acquistare al minuto o all’ingrosso.. Se poi preferite acquistare on line vi basterà accedere al ricco catalogo.