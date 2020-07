Co-City, per prendersi cura degli spazi pubblici serve l'aiuto di tutti: ecco due nuovi progetti a Mirafiori e Vallette

Il primo patto di collaborazione relativo all’ambito C – cura dello spazio pubblico – riguarda la co-gestione del cortile scolastico del nido d’infanzia “I Puffi” di via Fleming 20 . I soggetti coinvolti sono la Città di Torino, l’Associazione volontari Arcobaleno e il Gruppo informale di genitori ed educatori.

Il Patto ha per oggetto la realizzazione di attività culturali e di co-gestione del cortile scolastico l’obiettivo di aprirlo alle famiglie e al territorio, specie in orario extrascolastico. E’ prevista la realizzazione di eventi culturali per gli/le abitanti, anche in relazione ad un futuro progetto di riqualificazione sul quartiere Vallette – “AxTO Vallette” – da realizzarsi su iniziativa della Città. Inoltre l’accordo vuole essere un supporto all’interazione tra le famiglie della scuola e il territorio per rafforzare il senso di identità.