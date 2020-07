I diritti umani per Niccolò Fabi, in un incontro con "l'altro" a Bussoleno

Già in sold out da diverse settimane, si avvicina finalmente uno degli eventi più attesi dell'estate della provincia torinese. Ospite del festival Borgate dal Vivo sarà, venerdì 24 luglio, a Bussoleno, Niccolò Fabi, per un incontro sul tema dei diritti umani in dialogo con l'attore e scrittore Saverio Tommasi.

La canzone Io sono l’altro, tratta da Tradizione e tradimento, l’ultimo album pubblicato a ottobre 2019, è la vincitrice per il 2020 del Premio Amnesty International Italia, a ulteriore dimostrazione della sensibilità del cantautore romano per le tematiche sociali.

Sarà una chiacchierata tra musica e parole, durante la quale Fabi racconterà la sua esperienza a fianco di Medici con l’Africa CUAMM e dell’Associazione Nazionale Italiana Cantanti, realtà con cui da sempre collabora attivamente.