Moncalieri in vino: tutto pronto per la quarta edizione della Enoweek

Moncalieri città degli eventi si prepara a Moncalieri in Vino: la quarta edizione della Enoweek torna nel centro storico, con cantine provenienti da tutta Italia a raccontare le loro eccellenze vitivinicole.

Da martedì 20 a domenica 25 maggio la settimana di eventi diffusi dedicati al vino: l’occasione per conoscere grandi cantine da tutta Italia attraverso oltre 200 etichette, tra degustazioni, cene e musica.

Il clou nel centro storico

In piazza Vittorio Emanuele II e in via San Martino, sabato 24 e domenica 25 maggio una grande fiera del vino, con cantine da tutta Italia che ci faranno conoscere le loro migliori etichette e la possibilità di acquistare direttamente le vostre preferite al prezzo in cantina.

Un passeggiata nel centro storico, tra racconti e assaggi per conoscere il grande patrimonio enogastronomico italiano, le storie dei produttori e delle produttrice e tutto ciò che si cela dietro un bicchiere di vino. E poi ancora tante eccellenze gastronomiche con il Mercato della Terra di Slow Food Piemonte.

Da oggi talk ed altri eventi

Da oggi, martedì 20, tanti eventi diffusi, tra degustazioni, cene e musica!

LA FIERA DEI VINI NEL CENTRO STORICO : Il centro storico di Moncalieri sarà la cornice dove poter degustare oltre 200 etichette da tutta Italia accompagnate da eccellenze culinarie locali e musica (dalle 16 alle 21). Durante la Fiera dei Vini il pubblico potrà inoltre acquistare le etichette preferite direttamente dalle cantine!

: Il centro storico di Moncalieri sarà la cornice dove poter degustare oltre 200 etichette da tutta Italia accompagnate da eccellenze culinarie locali e musica (dalle 16 alle 21). Durante la Fiera dei Vini il pubblico potrà inoltre acquistare le etichette preferite direttamente dalle cantine! TALK E DEGUSTAZIONI : Mercoledi 21, Giovedì 22 e Venerdi 23 maggio dalle 18:30, nella Sala Antica del Comune di Moncalieri (l’ingresso è da Piazza Vittorio Emanuele II), tre masterclass gratuite dedicate alla viticoltura di Moncalieri in abbinamento a tapas piemontesi a cura della Pro Loco Moncalierese.

: Mercoledi 21, Giovedì 22 e Venerdi 23 maggio dalle 18:30, nella Sala Antica del Comune di Moncalieri (l’ingresso è da Piazza Vittorio Emanuele II), tre masterclass gratuite dedicate alla viticoltura di Moncalieri in abbinamento a tapas piemontesi a cura della Pro Loco Moncalierese. IL MERCATO DELLA TERRA : In occasione della Fiera dei Vini, Slow Food presenta il Mercato della Terra: un’opportunità unica per incontrare piccoli produttori locali e scoprire eccellenze agroalimentari selezionate.

: In occasione della Fiera dei Vini, Slow Food presenta il Mercato della Terra: un’opportunità unica per incontrare piccoli produttori locali e scoprire eccellenze agroalimentari selezionate. LE CENE DIFFUSE DELL’ENOWEEK: Per la settimana diffusa dell’EnoWeek gli chef della città di Moncalieri apriranno le proprie porte a grandi cantine. Due serate in cui le eccellenze gastronomiche incontreranno vini di grandi produttori.