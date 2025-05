West Side Custom Show 2025: tre giorni di passione a Moncalieri

Tutto pronto per una tre giorni ad alto tasso di motori, stile e passione. Da venerdì 23 a domenica 25 maggio, il Palaexpo di Moncalieri ospita una nuova edizione del West Side Custom Show, l’evento di riferimento per gli amanti del mondo custom, tra moto d’epoca, auto modificate, test drive e una carrellata di iniziative pensate per grandi e piccoli.

Cuore pulsante del raduno saranno come sempre le moto custom, con un focus particolare sulle leggendarie Harley-Davidson, protagoniste di raduni e sfilate. Non mancheranno però anche auto vintage, modelli rari, esibizioni live e uno spazio dedicato ai test drive con veicoli d’epoca e auto moderne.

A fare da cornice alla manifestazione, una selezione di stand gastronomici a tema, per vivere l’atmosfera biker anche a tavola: street food, griglia e sapori americani faranno da complemento perfetto all'esperienza.

Il gran finale è previsto per la giornata di domenica, con l’attesissima parata delle Harley-Davidson a cura del Hog Torino Chapter e del gruppo storico Augusta Taurinorum. Un’occasione imperdibile per vedere da vicino alcuni dei modelli più iconici e vivere lo spirito del custom nella sua espressione più autentica.

L’ingresso è aperto al pubblico, e il West Side Custom Show si conferma ancora una volta non solo come raduno per appassionati, ma anche come festa popolare capace di coinvolgere tutta la comunità con motori, musica e buon cibo.