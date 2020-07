Il Consiglio comunale di Torino ritorna in Sala Rossa: il 27 luglio riunione in presenza

Lunedì 27 luglio, dopo quattro mesi di riunioni in videoconferenza imposte dall’emergenza sanitaria. il Consiglio comunale ritorna in Sala Rossa. Lo ha comunicato il presidente Francesco Sicari nel corso della riunione odierna della Conferenza dei capigruppo.

L’ultima riunione dell’assemblea consiliare nella storica sede di Palazzo Civico aveva avuto luogo il 9 marzo scorso. Il rientro, codificato da minuziose norme di sicurezza, avrà luogo in occasione della sessione dedicata al bilancio consuntivo 2019. L’appuntamento per i consiglieri e consigliere, unici insieme alla sindaca a poter entrare in Sala Rossa, eccezion fatta per pochi funzionari, è fissato per le ore 12. Le norme di sicurezza prevedono, tra l’altro, che ogni tre ore la seduta debba essere interrotta per 30 minuti con sanificazione dell’aula, fermo restando l’obbligo di mascherina chirurgica.