Perquisite dalla Finanza le sedi Fca di Mirafiori, Lingotto e il centro ricerche di Orbassano: non ci sono indagati

Sono tre e tutte a Torino le sedi del Gruppo Fca perquisite questa mattina dalla gdf per ordine della procura di Torino. A quando si apprende si tratterebbe di Mirafiori, Lingotto e Centro Ricerche di Orbassano.

Non risultano, comunque, esserci degli indagati. L'ipotesi investigativa è verificare se il software che gestisce i controlli sulle emissioni sia in grado di distinguere se un veicolo viene testato in fase di omologazione quando i valori delle emissioni sono sotto soglia rispetto a quando il motore viaggia in condizioni reali di guida.

La procura di Torino già nel 2017 aveva aperto un fascicolo contro ignoti in merito alla vicenda del cosiddetto dieselgate e la richiesta della Germania, che sta indagando per analoga ipotesi sul mercato tedesco, di effettuare le perquisizioni, a quando si apprende, potrebbe dare nuovo impulso.

"Aprire indagini anche nel nostro paese e valutare la sospensione del maxi-prestito da 6,3 miliardi di euro chiesto da Fca all'Italia, in attesa degli sviluppi dell'inchiesta della Procura di Francoforte che ha portato oggi a perquisizioni nei confronti di alcune società del gruppo Fca". Lo chiede, in una nota, il Codacons, che si dice "pronto a una battaglia legale se dall'indagine tedesca dovessero emergere irregolarità sul fronte delle emissioni".

"Crediamo che il prestito con garanzia statale debba essere sospeso fino a che l'azienda non dimostrerà di essere totalmente estranea alle accuse", fa sapere il Codacons. "Se saranno accertate manomissioni sul fronte delle emissioni, siamo pronti ad avviare una guerra legale contro Fca a tutela degli automobilisti italiani che risulteranno coinvolti nella vicenda".