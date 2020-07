200 nuovi posti di lavoro a Grugliasco grazie alla firma del protocollo con Oltre srl

Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa firmato oggi tra la città di Grugliasco, l’Agenzia Piemonte Lavoro e l’azienda Oltre srl, si dà avvio alla fase operativa di ricerca e selezione delle unità lavorative che si renderanno necessarie a seguito del nuovo insediamento produttivo dell'azienda sul territorio grugliaschese.

«Una grande opportunità per il tessuto economico di Grugliasco afferma l’assessore al lavoro di Grugliasco Luca Mortellaro – che vede nascere una nuova attività economica sul territorio, e l'arrivo di circa 200 nuovi posti di lavoro entro la fine dell'anno. Un'iniezione di fiducia e di positività per un'area, così duramente colpita dall'emergenza Covid».

La sigla del Protocollo, come già accaduto in precedenza con Emera Group ed Euroristorazione, vede ancora una volta concretizzarsi il lavoro di mediazione con le aziende portato avanti con determinazione dall'Amministrazione, allo scopo di attrarre nuove attività produttive, contribuire alla crescita economica del territorio e favorire la creazione di nuovi posti di lavoro, in primis per i residenti di Grugliasco.

La selezione del personale sarà seguita dal Centro per l'Impiego di Rivoli che attingerà le figure professonali richieste dall'azienda dall'elenco dei propri iscritti. Informazioni sul sito del comune di Grugliasco www.comune.grugliasco.to.it e presso il Centro per l'Impiego di Rivoli 011 9505211.

«Questo nuovo accordo – spiega il sindaco di Grugliasco Roberto Montà – conferma il modello vincente di Grugliasco che possiamo definire un “comune amico delle aziende”. Da anni cerchiamo di favorire una collaborazione tra pubblico e privato per lo sviluppo economico del territorio, offrendo da un lato servizi gratuiti alle aziende e dall'altro promuovendo una politica di sgravi fiscali e incentivi. La lunga e prestigiosa tradizione dell'automotive, la futura imminente nascita del Polo scientifico universitario, la politica attuata a supporto delle imprese, fa di Grugliasco un terriorio dove le aziende saranno sempre più attratte a investire e a stabilirsi.

«Oltre srl – afferma Ivan Novello amministratore delegato di Oltre srl – è una società che lavora nel settore dell'automotive. È una struttura che si avvale di una tecnologia all'avanguardia nel settore della riparazione di autoveicoli, dalla meccanica alla carrozzeria. Ci insediamo a Grugliasco, non a caso. Crediamo in questo territorio, in quanto ci sentiamo accolti e supportati dall’Amministrazione comunale. Porteremo 200 nuovi posti di lavoro suddivisi su tre turni, h 24. Ad oggi uno dei principali problemi per un'azienda è trovare personale qualificato o che abbia la determinazione di imparare un mestiere. Ci appoggiamo al sistema pubblico nella ricerca del personale perchè crediamo nella loro professionalità e nella capacità di fare sinergia».

«Ringrazio il comune di Grugliasco – dice il direttore vicario per l’Agenzia Piemonte lavoro Federica Deyme – Siamo molto orgogliosi di dare un contributo professionale a supporto delle aziende. Una dimostrazione di come i Centri per l’impiego siano ricchi di professionalità e di capacità di collaborazione. La sinergia pubblico/privato è assolutamente importante e necessaria. Solo attraverso uno stretto rapporto di collaborazione con le aziende siamo in grado di rispondere alle loro richieste, coinvolgendo in prospettiva anche il sistema della formazione professionale».