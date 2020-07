Livelli inglese, quali sono e che caratteristiche hanno

Una certificazione di inglese può aiutare a trovare lavoro e, in generale, a dimostrare la propria conoscenza della lingua.

Tuttavia, esistono davvero molti livelli inglese , e spesso comprendere la differenza tra questi può non essere molto semplice. Qui sarà possibile vedere quali sono i livelli della lingua inglese previsti dalle certificazioni, e che cosa significano.

Livelli inglese: il livello A

Il livello A è quello dal quale si parte per la propria certificazione di inglese. Esiste anche un livello Pre-A1, che si rivolge a chi stia davvero iniziando ad imparare la lingua inglese.

Il livello A1 indica una persona in grado di capire argomenti semplici, di parlare di se stesso e di alcuni tipi di situazioni, e di comprendere testi non complessi. A livello di espressione orale, la persona userà ancora verbi molto semplici.

Nel livello A2 la persona inizia a comprendere meglio l’interlocutore, a poter utilizzare forme verbali leggermente più complesse, e anche a poter leggere brevi testi senza troppe difficoltà.

Livelli inglese: il livello B

Dopo i primi due livelli A si passerà al livello B, che consentirà di fare un discreto salto in avanti. Il primo livello è il B1, nel quale il soggetto ha la capacità di comprendere discorsi anche più complessi, senza richiedere continuamente all’interlocutore di parlare più lentamente.

Nell’espressione scritta, la persona sarà in grado di comunicare con frasi concise, ma comunque chiare. Nell’espressione orale si inizieranno ad utilizzare tempi verbali più complessi, e in generale la persona potrà parlare anche di argomenti più difficili, ad esempio descrivendo le proprie aspirazioni per il futuro.

Il livello successivo è il B2, nel quale il soggetto comprende le conversazioni con facilità, e riesce anche a comprendere senza aiuto ciò che viene detto, ad esempio, in tv. A livello di espressione orale la persona sarà in grado anche di inserire descrizioni interessanti, di argomentare e di utilizzare tempi verbali complessi.

A livello di comprensione scritta la persona potrà leggere un giornale senza difficoltà, anche comprendendo argomenti più specifici e tecnici.

Livelli inglese: il livello C

Infine, abbiamo il livello C, che parte dal livello C1, nel quale, ormai, il candidato riesce a comprendere senza sforzo sia le conversazioni con le altre persone, sia film e altri programmi tv.

Inoltre, la persona riuscirà a leggere anche libri e manuali in lingua comprendendone perfettamente il significato, così come nella produzione scritta, che sarà più complessa: la persona, ad esempio, riuscirà a cambiare registro sulla base del tipo di interlocutore che leggerà ciò che avrà scritto.

Il livello C2 è quello più alto, ed indica ormai una grande padronanza della lingua.

La persona, infatti, non ha più difficoltà di comprensione, scrive testi scorrevoli e riesce anche ad interessare il lettore, ad esempio potendo scrivere un report o articoli per riviste e giornali.

Inoltre, la persona riuscirà a leggere anche testi complessi, come quelli molto tecnici oppure le poesie, e a livello di espressione orale potrà essere parificato ad un madrelingua, avendo la capacità di tenere discorsi anche in pubblico.