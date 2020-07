Sacco-Martinetti (M5S): "Pendolari risarciti, bene i rimborsi stanziati dal Governo"

"Da tempo chiedevamo rimborsi per il mancato uso del trasporto pubblico locale in Piemonte. I 27 milioni, destinati a crescere, che il governo ha stanziato sono una boccata di ossigeno per i tantissimi pendolari che hanno subito enormi disagi durante l'emergenza coronavirus", sottolineano Ivano Martinetti, consigliere regionale M5S Piemonte, e Sean Sacco, capogruppo M5S Piemonte.

"Quanto comunicato oggi dal direttore della Agenzia della Mobilità ricalca molte delle richieste che il nostro gruppo ha portato avanti anche nella passata legislatura. La Regione Piemonte ha infatti erogato anche 700 mila euro per i viaggiatori attraverso il cosiddetto “Bonus pendolari” con i fondi provenienti dalle prime multe pagate da Trenitalia per i propri disservizi, dopo una lunga battaglia del MoVimento 5 Stelle".