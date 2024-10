Sulla Sassi Superga arriva il Museo del Viaggio in Movimento, un documentario sulla storia della tranvia

" Il progetto MuViMov - ha commentato l'assessora ai trasporti Chiara Foglietta - attraverso un'esperienza coinvolgente permette di compiere un viaggio dentro la storia della tranvia Sassi Superga . L'innovazione tecnologica può valorizzare il patrimonio culturale e turistico e come Città di Torino, con le sperimentazioni di CTE Next, stiamo lavorando per ampliare l’offerta culturale, anche con esperienze di realtà aumentata ".

"La tranvia è un patrimonio storico di Torino e, oggi più che mai, stiamo lavorando per trasformarla in un punto di riferimento per il turismo cittadino - ha dichiarato Serena Lancione, AD di Gtt - Con l'apertura dello Spazio Sassi-Superga e il collegamento con City Sightseeing abbiamo reso questa tratta non solo più accessibile, ma parte integrante di un itinerario turistico che attraversa alcuni dei punti più iconici della città. Ora, con il progetto MuViMov, stiamo portando l'esperienza a un livello superiore, trasformando la tranvia in un vero museo in movimento, dove passato e futuro, tradizione e innovazione si incontrano per offrire un viaggio unico e immersivo".