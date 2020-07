Juve, stasera a Udine primo match ball scudetto: servono i tre punti

Complice il pareggio, maturato ieri sera, dell'Inter contro la Fiorentina, la Juventus si gioca questa sera il primo match ball per lo scudetto. Alla Dacia Arena di Udine, la compagine di Maurizio Sarri affronta i padroni di casa dell'Udinese (ore 19.30, arbitro Irrati di Pistoia): con una vittoria la Vecchia Signora si laureerebbe campione d'Italia per la nona volta consecutiva.

Da qui a fine campionato basteranno dunque tre punti a CR7 e compagni per festeggiare il primo titolo dell'era Sarri, ma proprio il tecnico toscano alla vigilia ha però sottolineato che nulla è ancora conquistato: "È vero, ci siamo vicini, ma io faccio sport. E nello sport la parola 'vicino' non significa nulla - ha spiegato l'ex tecnico di Napoli e Chelsea - Affrontiamo una squadra fisica che in questo momento sta bene. Sarà una partita difficile, dovremo essere molto attenti nel preparare al meglio il match".

La conferenza stampa pre Udinese-Juventus ha però rappresentato anche l'occasione per uno sfogo dell'allenatore bianconero: "Critiche nei miei confronti? Probabilmente sto sui c... a qualcuno, ma è una cosa che mi interessa relativamente poco - ha dichiarato Sarri - Quelle dei giornalisti sono opinioni: è una materia in cui io penso di saperne di più".

"Io conosco le difficoltà da affrontare giorno dopo giorno e penso di avere tutti i dati a disposizione per saperne di più di chi esprime un'opinione, che ritengo legittima ma che mi interessa fino a un certo punto".