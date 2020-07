Lunedì Moncalieri ricorderà i partigiani fucilati nella strage del 1944

Lunedì prossimo saranno trascorsi 76 anni da quel terribile pomeriggio che a Moncalieri qualche sopravvissuto alla guerra ancora rammenta.

Il 27 luglio 1944 la città fu testimone della fucilazione di tre partigiani – Carlo Brero, Renzo Cattaneo e Dario Musso – ad opera di un plotone di fascisti, dopo che si erano contate 67 vittime civili a seguito dei bombardamenti dell'incursione area alleata. Lunedì 27 luglio 2020 Moncalieri ricorderà quei tragici fatti. Il programma prevede alle 18,30 la deposizione della corona al cippo di viale Porta Piacentina in memoria dei tre martiri partigiani.

A seguire un’altra corona presso la targa in via Matteotti (angolo via S. Martino) in memoria delle Vittime civili dell’incursione aerea del 1944 e discorso del sindaco Paolo Montagna.