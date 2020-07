E' arrivato in ambulanza, ma improvvisamente ha dato in escandescenze, cominciando a distruggere le strumentazioni dopo aver insultato e aggredito verbalmente il personale sanitario. E' successo in tarda mattinata all'ospedale di Cuorgnè.

Ingenti i danni procurati dall'uomo, fermato e portato in caserma una volta che sul posto - dopo una telefonata al 112 - sono arrivati i carabinieri per riportare la calma e approfondire le cause di questo episodio.