Sarno e Rossi (Pd): “La Legge sul GAP è una questione prioritariamente socio - sanitaria, non economica”

Oggi si è svolta la Commissione congiunta Legalità, Sanità e attività produttive in cui si è ripresa la discussione della Proposta di Legge sulla modifica alla Legge regionale sul contrasto al Gioco d’azzardo patologico.

“Un pasticcio, tanto che le prime determinazioni sono slittate ad altra data” commentano i Consiglieri regionali Diego Sarno e Domenico Rossi del Partito Democratico. “La maggioranza ha fissato tra le sue priorità la modifica dell’attuale legge sul GAP, ma arriva in commissione del tutto impreparata: non è nemmeno chiaro quale proposta di legge sarà in discussione nelle prossime sedute, essendo state depositate le PdL 56 e 99, entrambe sullo stesso tema e sempre a prima firma Leone”.