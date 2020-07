Asai festeggia 15 anni di attività e propone "Un'estate al Vale"

Anche quest’anno il parco del Valentino è al centro del progetto promosso dall’ASAI , con il patrocinio di Città di Torino e della Circoscrizione 8, “ Un’estate al Vale! ”. L’idea ambiziosa e alternativa, sorta nel 2005, per recuperare una zona della città considerata poco sicura, nel corso di quindici anni si è trasformata in consuetudine.

Ogni estate decine di adolescenti si riuniscono sotto il “tendone bianco” del Valentino, all’altezza dell’incrocio tra Corso Vittorio Emanuele II e Corso Massimo d’Azeglio, per giocare e imparare insieme agli educatori e ai volontari dell’ASAI. L'Associazione propone ogni pomeriggio, dalle 14.30 alle 19.30, attività sportive e ricreative che mirano all’integrazione e, soprattutto, alla crescita dei ragazzi in un ambiente sano ed educativo, fino al 31 luglio.

Il “tendone bianco” dell’ASAI è diventato un simbolo di prevenzione e di riqualificazione di un’area con dinamiche complesse. Durante le estati, lo spazio costituisce un presidio animato, riferimento per gli adolescenti iscritti all'Estate Adolescenti, per i volontari che animano la collina, per gli altri gruppi e associazioni che partecipano alle diverse iniziative, per i cittadini, giovani e meno giovani che desiderano vivere il Parco, in sicurezza e serenità, interagendo con altre persone.