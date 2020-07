Scatole e confezioni: il Piemonte cerca il suo spazio in un settore che vale 8 miliardi di euro

C'è un mondo fatto di scatole e confezioni in cui Torino e il Piemonte vogliono recitare una parte sempre più centrale, nel copione. E' quello del cosiddetto "packaging", che nel 2019 ha fatto registrare un fatturato complessivo superiore agli 8 miliardi e in aumento del 2,2%. Un settore vocato soprattutto all'export, dove si realizza il 79% del giro d'affari, pari a 6,3 miliardi.

E se la zona maggiormente vocata a questo comparto si colloca lungo la via Emilia, tra Piacenza e Rimini, la nostra regione in questo momento pesa comunque per il 12% dell'insieme. Lo dicono i numeri dell'ultima indagine del Centro Studi Ucima-Mecs.