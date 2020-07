Divise per hotel made in Italy: le proposte di Maurel

Le aziende del settore dell’hospitality di lusso devono garantire un’esperienza esclusiva ai loro clienti, curando ogni dettaglio del soggiorno per assicurare un trattamento unico e personalizzato. Il mantenimento di elevati standard qualitativi richiede un impegno considerevole, occupandosi in modo adeguato della soddisfazione degli ospiti, della proposta delle camere, dei servizi accessori e dell’accoglienza.

La cura del brand è senza dubbio un fattore cruciale, per questo motivo le strutture ricettive più prestigiose richiedono le divise per hotel firmate Maurel , un’azienda storica del Made in Italy, specializzata da oltre 40 anni nella realizzazione di capi su misura per hotel 5 stelle, SPA e resort tra i più rinomati al mondo. Si tratta di un’eccellenza del settore, in grado di offrire un connubio perfetto tra l’alta sartoria italiana e soluzioni pratiche per i lavoratori.

L’importanza delle divise esclusive per gli hotel 5 stelle

Le strutture più esclusive nel campo turistico devono fornire un servizio adeguato alle attese della clientela più esigente, infatti non basta rispettare i requisiti minimi per l’ottenimento delle ambite 5 stelle. Un hotel di lusso è una struttura in cui tutti i particolari sono studiati in modo strategico, affinché ogni cliente possa trascorrere un soggiorno impeccabile.

L’esperienza inizia ovviamente con l’accesso e la presentazione alla reception, un percorso che giunge al termine con l’entrata in stanza e la valutazione dell’ambiente privato. Fino a quel momento però sono altri dettagli a creare nell’ospite l’immagine di una struttura esclusiva, aspetti come la professionalità del personale e la presentazione estetica dei dipendenti dell’azienda.

Per aiutare le imprese del settore a migliorare il loro posizionamento all’interno del mercato del lusso, aziende come Maurel propongono collezioni uniche di uniformi di classe per hotel e resort di alto livello. Qui, dove ogni dettaglio conta nella costruzione della reputazione del marchio, Maurel mette a disposizione indumenti personalizzati di altissima qualità, divise realizzate su misura in base alle esigenze di ogni cliente.

Le uniformi della maison sono 100% Made in Italy, prodotte con tessuti selezionati scelti in maniera accurata tra i migliori materiali disponibili sul mercato. Inoltre vengono seguite lavorazioni artigianali, grazie a sarti con anni d’esperienza e un know-how che segue i dettami della tradizione italiana. A tutto ciò viene aggiunta una ricerca stilistica raffinata, per garantire capi moderni e in linea con i valori del brand.

Hotel di lusso: il valore del posizionamento strategico

Quando si tratta di luxury vengono subito in mente aspetti come unicità e esclusività, condizioni che richiedono una cura maniacale di ogni particolare. Non basta costruire una struttura lussuosa, infatti per riuscire a guadagnarsi una reputazione nell’ambiente competitivo degli hotel 5 stelle è necessario fornire un servizio all’altezza, conquistando la fiducia della clientela più esigente giorno dopo giorno.

Per farlo ogni dettaglio deve essere al suo posto, dal servizio proposto al ristorante alla capacità di risolvere tutte le necessità degli ospiti, dalla riservatezza obbligatoria in ambienti del genere, al trattamento speciale da riservare ad ogni persona che entra all’interno dell’hotel. I dipendenti dell’azienda svolgono un ruolo principale in questo contesto così complesso e difficile, per questo motivo è importante metterli a loro agio.

In particolare devono sentirsi comodi, ben vestiti e in una posizione adeguata rispetto al carisma e alla levatura dei clienti dei quali devono occuparsi. Un servizio impeccabile passa per l’uso di divise dall’elevata vestibilità, con tessuti morbidi e traspiranti ma anche robusti e resistenti, un compromesso che consente di affrontare il lavoro in modo professionale e garantire le prestazioni attese da una posizione di questo calibro.

Le divise Maurel sono in grado di soddisfare la clientela più esigente, come dimostrano le importanti collaborazioni dell’azienda italiana con gruppi del calibro di Belmond, Hotel de Paris, Four Seasons e l’Armani Hotel di Milano soltanto per citarne alcuni. Le creazioni esclusive per receptionist, chef, camerieri, sommelier e barman ottengono da anni un successo internazionale, a riprova del valore aggiunto che solo il Made in Italy può dare, da sempre simbolo indiscusso del lusso e della qualità.