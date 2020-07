Vinci nuove sfide professionali con coworking Torino Cowo®, trova quello più vicino a te

Fare network è oggi ancora più importante per affrontare, con successo, le sfide imposte dagli scenari post-Covid, ricorrendo a spirito di collaborazione e confronto. A questo vantaggio la proposta di coworking Torino della Rete Cowo® aggiunge tutto quello che serve alla produttività: dalle esigenze dei freelance a quelle delle startup. Tanti spazi di lavoro presenti nel capoluogo piemontese e in provincia, con uffici, postazioni di lavoro, sale riunioni, eccetera. Com’è composta l’offerta?

Perché scegliere Cowo® Torino, tante soluzioni per chi fa business

A Torino Cowo®, la Rete dei Coworking Indipendenti, è presente dal 2009, con uno dei primi spazi di lavoro condivisi in città. La community concorre a creare un clima di lavoro fatto di passione e permeato di creatività. Nel corso di oltre dieci anni di attività, la proposta di coworking Torino Cowo® si è strutturata per rispondere alle differenti esigenze di chi fa business all’ombra della Mole.

Ci sono quindi spazi dalle dimensioni contenute, pensati prevalentemente per free-lance e professionisti individuali. Ma anche hub in grado di presentare servizi e strutture richiesti da imprese e startup. Non mancano neppure realtà che afferiscono al campo FabLab e Autoproduzione.

In particolare, l’offerta è composta da numerose soluzioni per venire incontro alle diverse esigenze. Troviamo infatti postazioni di lavoro, scrivanie, interi uffici, senza per questo escludere sale riunioni, aule dedicate a corsi e per l’ambito formativo. Vengono proposte anche strutture utili per la realizzazione di eventi.

Il coworking Torino è quindi un poliedrico panorama di opportunità, fatto di tanti servizi e professionisti che costituiscono l’anima di una comunità dinamica e in costante espansione. I programmi dell’Assessorato al Commercio del Comune di Torino hanno concorso allo sviluppo del “modello coworking”, promuovendolo per gli esercizi commerciali.

Coworking economico? Prezzi per ogni profilo

Quali sono i prezzi degli spazi di coworking presenti a Torino e provincia? La Rete Cowo®, come già chiarito, si avvale di diverse proposte e quindi prevede una rilevante variazione di prezzi, a seconda dei contesti e dei servizi richiesti.

Ma come scoprire, in dettaglio, le strutture disponibili, servizi, contatti, referenti e orari? È tutto su https://cowo.it/.